A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo (24) a Mega-Sena especial de 30 anos (concurso 3010), cuja premiação principal está estimada em R$ 336.340.053,67.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47.

Assim como ocorre nos concursos especiais da Caixa, o prêmio da Mega-Sena 30 anos não acumula. Caso não haja ganhadores na faixa principal, de seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de cinco números), e assim por diante.