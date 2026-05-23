Técnico do Santos, Cuca falou sobre a importância do Santos na convocação do Neymar para a Copa do Mundo.

Cuca não escondeu que uma das missões do Santos na temporada era a ida de Neymar à Copa. Para o técnico, o trabalho realizado no clube foi determinante para a convocação acontecer.

O treinador falou após a derrota do Peixe para o Grêmio no Brasileiro. Neymar não foi relacionado para tratar uma dor na panturrilha e deve entrar em campo agora somente pela seleção.