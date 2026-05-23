Palmeiras aproveita expulsão, bate Flamengo e abre 7 pontos
O Palmeiras aproveitou a expulsão de Carrascal, venceu o Flamengo por 3 a 0, neste sábado (23), e aumentou a vantagem na liderança do Brasileirão.
Os gols no Maracanã foram de Flaco López, Allan e Paulinho, acalmando a tensão que cercou o Palmeiras na última semana por causa da derrota na Libertadores para o Cerro Porteño.
Com o resultado, o time de Abel Ferreira chegou a 38 pontos, sete de vantagem em relação ao rubro-negro, que ainda tem um jogo a menos.
O Palmeiras derrubou tabus. Desde dezembro de 2015 não vencia o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão. E mesmo em jogos com mando palmeirense, o time paulista não batia o rubro-negro desde 2017 no campeonato.
O Flamengo até dominava, mas a partida mudou de cara quando Carrascal levou cartão vermelho direto, logo aos 20 minutos do primeiro tempo.
Na próxima rodada, já sem os jogadores que irão para a Copa do Mundo, o Flamengo recebe o Coritiba, sábado, às 16h, também no Maracanã. Já o Palmeiras recebe a Chapecoense, domingo, às 16h.
Antes, pela Libertadores, o Fla encara o Cusco, também em casa, terça, às 21h30. O Palmeiras precisa confirmar a classificação ao mata-mata contra o Junior Barranquilla, quinta, às 19h.
PROVOCAÇÕES DA TORCIDA
O reencontro entre Flamengo e Palmeiras após a final da Libertadores 2025 foi recheado de provocações por parte do lado vencedor. Tanto que o mosaico da torcida rubro-negra foi com a frase "primeiro tetra" e a imagem da cabeçada de Danilo, que sentenciou o título continental em Lima.
As vaias a Andreas Pereira, que virou persona non grata para a torcida do Flamengo, também fizeram parte do repertório.
Em campo e no ambiente, tudo parecia perfeito e engatilhado para uma vitória do Fla. Os 20 minutos iniciais de partida foram um domínio completo. Carlos Miguel fez pelo menos duas defesas importantes. O Palmeiras pouco conseguia tocar a bola e via um Flamengo que estava bem tecnicamente.
Abel desenhou um Palmeiras que abriu os laterais nas pontas e trouxe Allan e John Arias para uma faixa mais central. Mas as jogadas não fluíam.
EXPULSÃO MUDA O JOGO
Até que Carrascal colocou o pé alto demais em uma disputa com Murilo e atingiu o rosto do zagueiro do Palmeiras. O árbitro Davi Lacerda tirou o vermelho direto.
Foi a terceira expulsão do colombiano na temporada. Ele já tinha levado vermelho nos jogos contra Corinthians (Supercopa) e Fluminense (Brasileirão).
Com a bola no pé, o Flamengo continuou bem, mas fisicamente, precisaria de um esforço fora da curva para se segurar a partir dali.
O GOL DE FLACO
O jogo no 10 contra 11 ficou mais equilibrado. Mas longe de ser um massacre palmeirense. Abel não trouxe o time para fazer uma avalanche no ataque, mas os espaços foram aparecendo.
Até que uma bola de Marlon Freitas achou Allan nas costas da zaga do Fla. O garoto passou para Flaco na área e o argentino deixou Léo Pereira na saudade antes de bater sem chance para Rossi, aos 37 minutos do primeiro tempo.
Na comemoração, o argentino deu um tapão na bandeirinha do escanteio. A torcida do setor Norte reagiu, Varela chegou a se aproximar para tomar satisfação. Flaco levou amarelo nessa.
Apesar da vantagem do Palmeiras, a torcida do Flamengo reconheceu o esforço e lamentou, por exemplo, uma chance que Samuel Lino teve no mano a mano, mas chutou em cima de Gustavo Gómez.
ARROJO RUBRO-NEGRO
O técnico Leonardo Jardim deixou claro que não estava disposto a apenas se segurar. Tanto que a substituição na volta do intervalo, mesmo com um a menos, foi tirar Evertton Araújo, recuar Paquetá e lançar Bruno Henrique. Assim, Samuel Lino foi para ponta direita. Nada de sacar Pedro, o que seria a "lógica" quando se tem um jogador expulso.
O Flamengo precisou, então, lidar com o extremo de se lançar à frente. Até teve duas boas chances nos 10 minutos iniciais do segundo tempo. Mas o Palmeiras usou bem o espaço para ampliar com Allan, em uma cabeçada que Varela não conseguiu evitar, e Rossi, defender. O placar pulou para 2 a 0 relativamente cedo, aos 11 minutos da etapa final.
MARACANÃ SENTE
A troca seguinte no Flamengo foi a entrada de Plata no lugar de Samuel Lino, que saiu entre vaias e aplausos.
O Flamengo não mudou seu comportamento. Continuou tentando. Mas a parte física já cobrava seu preço ainda mais. O Palmeiras estava acomodado na marcação, esperando uma saída ou outra para tentar machucar o time da casa mais uma vez.
Com as trocas no lado de Abel, o controle de jogo se consolidou, já que o fôlego para controlar a partida ficou maior. Mauricio quase fez o terceiro, aos 37 minutos do segundo tempo. Rossi fez defesa difícil.
Mas o goleiro argentino deu mole no lance derradeiro, que sacramentou a vitória do Palmeiras por 3 a 0. Gol de Paulinho, o primeiro dele depois de quase um ano afastado por lesão.
Depois da comemoração do ex-vascaíno, provocando a torcida do Flamengo, o jogo descambou para confusão em campo. Empurra-empurra de lado a lado, bancos e comissões em campo e alguns policiais do Bepe. Paulinho e Varela levaram amarelo. Então, Davi Lacerda encerrou a partida.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 0x3 PALMEIRAS
FLAMENGO
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Bruno Henrique), Jorginho (Saúl) e Paquetá (De La Cruz); Carrascal, Samuel Lino (Plata) e Pedro (Wallace Yan). Técnico: Leonardo Jardim.
PALMEIRAS
Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Emiliano Martínez e Andreas Pereira (Mauricio); Allan (Paulinho), Jhon Arias (Felipe Anderson) e Flaco López (Lucas Evangelista). Técnico: Abel Ferreira.
Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Juiz: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Pires (Fifa-GO) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)
Cartões amarelos: Lucas Paquetá, Bruno Henrique, De La Cruz, Wallace Yan, Léo Pereira (FLA); Andreas Pereira, Flaco López, Carlos Miguel, Giay (PAL)
Cartões vermelhos: Carrascal, aos 20'\1ºT (FLA)
Gols: Flaco López, aos 37'/1ºT (0-1); Allan, 11'\2ºT (0-2); Paulinho, 49'/2ºT (3-0)