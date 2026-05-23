A Caixa Econômica Federal aumentou para R$ 320 milhões a estimativa de prêmio da Mega-Sena de 30 anos. O concurso especial, de número 3.010, acontece neste domingo.

A estimativa subiu de R$ 300 milhões para R$ 320 milhões. O valor é uma projeção para a faixa principal, destinada a quem acertar as seis dezenas.

A edição especial não acumula se ninguém acertar os seis números. Caso não haja ganhador na sena, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina e, na sequência, entre as demais faixas previstas nas regras.