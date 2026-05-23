A 19ª edição da Marcha para Jesus reuniu milhares de fiéis neste sábado (23) no centro do Rio de Janeiro e teve discursos com forte tom político e religioso durante a programação na praça da Apoteose.

Um dos principais líderes evangélicos ligados ao bolsonarismo, o pastor Silas Malafaia criticou pautas como aborto e ideologia de gênero e associou escolhas eleitorais a princípios religiosos.

"Não é possível homens maus estarem no controle da nação. Gente que odeia os princípios da palavra, gente que defende aborto, que defende ideologia de gênero, gente que defende devassidão moral", afirmou.