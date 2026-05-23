São Paulo toma empate do Botafogo aos 45 do segundo tempo
Parecia que o São Paulo conseguiria quebrar na noite fria e chuvosa deste sábado (23) na capital paulista a incômoda sequência de sete jogos sem vitórias.
Jogando com o apoio dos cerca de 25 mil torcedores que compareceram ao estádio do Morumbis, o time viu o atacante Luciano abrir o placar para os donos da casa logo aos 3 minutos do primeiro tempo, aproveitando rebote do goleiro Neto após chute de Artur.
O São Paulo seguiu melhor no jogo e mais presente no campo do adversário, mas sem conseguir criar novas chances reais de perigo ao gol do Botafogo no primeiro tempo.
Para piorar, ainda viu Luciano e Sabino deixarem o campo por lesão, dando lugar aos jovens da base Pedro Ferreira e Osoio, respectivamente.
No segundo tempo, o alvinegro voltou melhor em busca do resultado e teve dois gols anulados, primeiro com Arthur Cabral, aos oito minutos, e depois com Barrera, aos 26, ambos por impedimento.
Até que, aos 45, o próprio Barrera achou uma sobra de bola da entrada da grande área, após saída do goleiro Rafael, e marcou o gol de empate.
A última vitória do São Paulo foi no fim de abril, sobre o Mirassol. No período, o time acumulou três derrotas e cinco empates, entre jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana, e trocou de técnico, com a demissão de Roger Machado e o retorno de Dorival Júnior.
O próximo compromisso do tricolor é na terça-feira (26), pela Sul-Americana, contra o Boston River, novamente no Morumbis, às 19h (horário de Brasília).
Já o Botafogo volta a campo na quarta (27), também pela Sul-Americana, contra o Caracas, fora de casa, às 19h.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 1x1 BOTAFOGO
SÃO PAULO
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino (Osorio) e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Luciano (Pedro Ferreira, Djhordney); Artur, Calleri e Ferreira (Tapia). Técnico: Dorival Júnior.
BOTAFOGO
Neto; Vitinho, Ferraresi, Justino (Chris Ramos), Marçal, Huguinho (Joaquín Correa), Santi Rodríguez, Montoro (Edenilson), Villalba (Kadir), Kauan Toledo (Barrera) e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
Estádio: Morumbis, em São Paulo (SP)
Público: 25.338 pessoas
Renda: R$ 1.411.442,00
Juiz: Lucas Casagrande
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas
Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes
VAR: Heber Roberto Lopes
Cartões amarelos: Rafael, Tapia e Wendell (SAO); Justino, Joaquín Correa, Chris Ramos e Montoro (BOT)
Gols: Luciano 3'/1°T (SAO); Barrera 45'/2°T (BOT)