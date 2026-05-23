Carlo Ancelotti, 66, gosta de citar sua experiência no Carnaval do Rio de Janeiro ao falar sobre futebol, referindo-se ao misto de ginga, criatividade e disciplina necessário para o sucesso. O italiano, que chegou em 2025 à seleção brasileira, assistiu no sambódromo da avenida Marquês de Sapucaí à primeira noite de apresentações das escolas de samba do Grupo Especial deste ano e ficou impressionado.

O melhor desfile daquele domingo foi o da Imperatriz Leopoldinense, com "Camaleônico", homenagem ao multifacetado cantor Ney Matogrosso. O título do enredo é também o adjetivo usado com frequência para classificar o perfil do atual técnico do Brasil, que adotou múltiplas versões de si mesmo para alcançar importantes títulos nos clubes por que passou.

Carletto é conhecido por ser adaptável, maleável, disposto a ajustar o modelo de jogo com base nos atletas que tem em mãos. Nas últimas décadas, enquanto o debate tático oscilava entre o trato com a bola de Pep Guardiola, a retranca de José Mourinho e a marcação por pressão de Jürgen Klopp, o italiano enfileirou troféus empregando todos esses estilos ou nenhum.