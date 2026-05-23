23 de maio de 2026
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CLIMA

São Paulo continua com chuva e tempo instável durante a semana

Por Bárbara Sá | Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
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Agência Brasil
Semana começa com previsão de tempo instável na capital paulista
Semana começa com previsão de tempo instável na capital paulista

Após um fim de semana de chuva e frio durante a Virada Cultural, os paulistanos ainda devem precisar do guarda-chuva nos próximos dias. A semana começa com previsão de tempo instável na capital paulista, céu encoberto e pancadas isoladas, enquanto as temperaturas seguem mais baixas, segundo o Imet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o órgão, a segunda-feira (25) deve ser marcada por muitas nuvens e chuva isolada em São Paulo. A temperatura mínima prevista é de 15°C, enquanto a máxima só deve alcançar os 21°C. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 100%, com ventos fracos.

Na terça-feira (26), a previsão indica continuidade do tempo instável, com muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva. Apesar disso, os termômetros devem subir. A mínima permanece em 15°C e a máxima pode chegar a 28°C.

Na quarta-feira (27), o cenário previsto pelo instituto segue semelhante, com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 16°C, enquanto a máxima deve atingir 27°C.

A previsão para a capital paulista também indica variação nas temperaturas ao longo da semana. Após os dias de maior instabilidade no início da semana, a tendência é de alternância entre períodos de céu encoberto e momentos de sol entre nuvens.

Segundo a previsão para os próximos dias, a quinta-feira (28) deve ter temperaturas mais baixas na capital paulista. A mínima prevista é de 12°C e a máxima deve ficar em 19°C. O dia deve ser marcado por muitas nuvens e possibilidade de garoa.

Na sexta-feira (29), a previsão aponta elevação gradual da temperatura. Os termômetros devem variar entre 13°C e 20°C, com presença de sol entre nuvens e tempo mais estável em relação ao início da semana.

Nos últimos dias, o estado teve alertas para tempestades, ventos fortes e possibilidade de alagamentos.

A Defesa Civil do estado afirma que o alerta para chuvas e rajadas de vento segue válido até este domingo (24) em todo o território paulista. Segundo o meteorologista Renan Barbosa, do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, o sábado teve aumento das condições para temporais devido à atuação de um sistema de baixa pressão na costa do estado.

PELO PAÍS

O comportamento do clima no restante do país também deve variar ao longo da semana. Segundo a Climatempo, a próxima semana será marcada pelo afastamento da frente fria que atuou no Sudeste e pela atuação de uma massa de ar frio sobre a região Sul do país.

No Sul, a previsão indica temperaturas baixas, principalmente durante as madrugadas, além de possibilidade de geada em áreas de serra. As mínimas podem ficar próximas ou abaixo de 0°C em municípios de maior altitude, enquanto o tempo deve permanecer mais firme.

No Sudeste, a tendência é de elevação gradual das temperaturas após o período de chuva e frio registrado durante o fim de semana. No litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, ainda há possibilidade de chuva isolada no início da semana devido à circulação de ventos úmidos marítimos.

No Centro-Oeste, a previsão é de tempo estável em grande parte dos estados, com predomínio de sol e temperaturas em leve declínio. As manhãs devem permanecer mais frescas ao longo da semana.

Já no Nordeste, a atenção se volta para a faixa entre o leste de Minas Gerais e o Rio Grande do Norte, onde a previsão indica continuidade das chuvas ao longo da semana.

No Norte do país, estados como Amazonas, Pará e Amapá devem seguir com tempo instável e previsão de pancadas frequentes de chuva acompanhadas de trovoadas.

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