Após um fim de semana de chuva e frio durante a Virada Cultural, os paulistanos ainda devem precisar do guarda-chuva nos próximos dias. A semana começa com previsão de tempo instável na capital paulista, céu encoberto e pancadas isoladas, enquanto as temperaturas seguem mais baixas, segundo o Imet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o órgão, a segunda-feira (25) deve ser marcada por muitas nuvens e chuva isolada em São Paulo. A temperatura mínima prevista é de 15°C, enquanto a máxima só deve alcançar os 21°C. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 100%, com ventos fracos.

Na terça-feira (26), a previsão indica continuidade do tempo instável, com muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva. Apesar disso, os termômetros devem subir. A mínima permanece em 15°C e a máxima pode chegar a 28°C.