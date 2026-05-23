O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo, diz que a influenciadora Deolane Bezerra tem uma relação direta e íntima com a família de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder máximo do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Ela foi presa em operação nesta quinta-feira (21) e transferida para uma cadeia no interior do estado nesta sexta-feira (22).

À Folha de S.Paulo Gakiya afirma que ficou evidenciado ao longo da investigação que resultou na operação Vérnix a relação próxima de Deolane com os integrantes da cúpula da facção.