A crise causada pela revelação da relação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, reacendeu o racha entre o grupo do pré-candidato à Presidência e o entorno da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Pessoas próximas à esposa de Jair Bolsonaro (PL) relatam descontentamento e adotam uma postura de distanciamento do filho 01 do ex-presidente.

Segundo lideranças do PL ouvidas pela Folha sob reserva, o estouro da crise do Master fez com que a bandeira branca hasteada por Flávio e Michelle fosse novamente recolhida. A ex-primeira-dama era vista como presidenciável, mas foi rifada pelo marido, que preferiu lançar o próprio filho ao Palácio do Planalto.