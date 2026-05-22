O governo federal quer aproveitar a renegociação da concessão de Viracopos para antecipar a construção obrigatória de uma segunda pista de pouso e decolagem no aeroporto localizado em Campinas, no interior de São Paulo. O objetivo é ampliar as alternativas de tráfego e evitar o colapso do sistema aéreo em São Paulo nos próximos anos.

A reportagem teve acesso a detalhes da proposta que o Mpor (Ministério de Portos e Aeroportos) desenhou para reformular o contrato atual, em fase de negociação entre a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos e a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

O aeroporto é palco, há anos, de uma crise contratual que envolve disputas judiciais, arbitragens, tentativa frustrada de relicitação e ameaças de caducidade da concessão. O Mpor decidiu aproveitar a tentativa atual de conciliação para colocar suas condições na mesa.