Que tal comprar um prato e ganhar outro GRÁTIS? O Parque Dom Pedro promove campanha Prato em Dobro com opções que vão do almoço à sobremesa. A ação acontece entre 18 de maio e 18 de junho, de segunda a quinta-feira, reunindo restaurantes, cafés e sorveterias do shopping!

Como funciona: Compre um item selecionado e ganhe outro igual. Para participar é fácil: Ative o benefício no aplicativo do shopping e apresente no restaurante. *Regulamento disponível no app do Parque Dom Pedro.