02 de junho de 2026
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DECORAÇÃO

Tendências de Milão na Campinas Decor 2026


| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

A Criare Collection reafirma sua posição de destaque no mercado de alto padrão em dois ambientes imperdíveis na 30ª edição da @campinasdecor. Traduzindo o que há de mais atual no design mundial, a marca une a sofisticação de sua marcenaria de precisão a projetos que transbordam autenticidade.
À frente da marca, os sócios Emiliano e Brunna Beghini estão prontos para receber os visitantes, arquitetos e entusiastas do décor para apresentar, de perto, toda a tecnologia e inovação desta coleção.

Onde encontrar a Criare Collection:

  • Guest House (SHM Arquitetura): Um loft contemporâneo que explora o contraste marcante entre a madeira escura e o aço inox, trazendo o calor orgânico e o rigor industrial direto das últimas tendências de Milão.
  • Espaço Lúcia Freitas (Arq. Marina Dal Molin): A prova da versatilidade técnica e refinamento da marca em um ambiente que celebra a elegância e a arte de morar bem.

Confira de perto a tecnologia e a sensibilidade que transformam projetos em verdadeiras experiências sensoriais. Emiliano, Brunna e toda a equipe Criare Collection esperam por você!
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Programe sua visita:

  • Período: 10 de abril a 07 de junho
  • Local: Royal Trade Center – Campinas/SP
  • Espaços: 16 e 18

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