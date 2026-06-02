A Criare Collection reafirma sua posição de destaque no mercado de alto padrão em dois ambientes imperdíveis na 30ª edição da @campinasdecor. Traduzindo o que há de mais atual no design mundial, a marca une a sofisticação de sua marcenaria de precisão a projetos que transbordam autenticidade.

À frente da marca, os sócios Emiliano e Brunna Beghini estão prontos para receber os visitantes, arquitetos e entusiastas do décor para apresentar, de perto, toda a tecnologia e inovação desta coleção.

Onde encontrar a Criare Collection:

Guest House (SHM Arquitetura): Um loft contemporâneo que explora o contraste marcante entre a madeira escura e o aço inox, trazendo o calor orgânico e o rigor industrial direto das últimas tendências de Milão.

Espaço Lúcia Freitas (Arq. Marina Dal Molin): A prova da versatilidade técnica e refinamento da marca em um ambiente que celebra a elegância e a arte de morar bem.

Confira de perto a tecnologia e a sensibilidade que transformam projetos em verdadeiras experiências sensoriais. Emiliano, Brunna e toda a equipe Criare Collection esperam por você!

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