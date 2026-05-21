Um helicóptero caiu na manhã desta quinta-feira (21) em Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e o piloto Hans Ulrich Frank, de 71 anos, morreu no local. O corpo dele foi encontrado carbonizado dentro da aeronave, que ficou destruída pelo fogo.
O acidente aconteceu pouco antes das 9h, em uma área de campo no bairro Testo Central. Segundo os Bombeiros Voluntários, o helicóptero modelo Robinson R44 estava em chamas quando as equipes chegaram ao local.
Durante sobrevoo na região, os socorristas identificaram uma torre de alta tensão danificada a cerca de 400 metros do ponto da queda. De acordo com o capitão Jefferson Luiz Machado, ouvido pelo g1, o nevoeiro dificultou a localização da aeronave.
O local foi isolado para o trabalho da perícia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga as causas da queda.