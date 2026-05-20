O Santos empatou com o San Lorenzo por 2 a 2, nesta quarta-feira (20), na Vila Belmiro, e se complicou na Copa Sul-Americana.

Os gols da partida foram marcados por Gabriel Bontempo e Gabigol para o Peixe, e De Ritis e Auzmendi para o El Ciclon.

Ausente por conta de um edema na panturrilha direita, Neymar assistiu ao primeiro tempo do seu camarote, mas foi embora durante o intervalo.