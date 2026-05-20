Neymar ganhou 1 milhão de seguidores no Instagram entre o dia da convocação para a Copa, na última segunda-feira, e a manhã seguinte, segundo o Radar Canarinho, plataforma da Nexus.

Neymar liderou o ranking dos jogadores que mais ganharam seguidores no intervalo de 24h monitorado pelo Radar Canarinho. Endrick (461 mil), Rayan (139,4 mil) e Weverton (126,6 mil) apareceram logo em seguida na lista.

O levantamento leva em conta os dados de 25 jogadores convocados. O atacante Luiz Henrique, do Zenit, não foi incluído devido à limitação que há no perfil dele para coleta de dados, segundo a Nexus.