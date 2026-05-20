Os jogadores da seleção brasileira terão folga após as partidas na Copa do Mundo. Diferentemente das últimas edições do Mundial, o técnico Carlo Ancelotti vai adotar um regime mais flexível para os atletas e vai permitir que eles tenham um período fora da concentração para aproveitar com familiares e amigos.

A ideia do treinador é que o grupo faça uma atividade no dia seguinte aos jogos e seja liberado, desde que tenha precaução e sem excessos.

"As folgas estão definidas. Vamos ter folgas depois das partidas. Passar um tempo com a família também é muito importante. É um período longe que vamos passar, mas é um período importante na vida de cada um. Cada um tem de fazer um sacrifício também", disse Carlo Ancelotti.