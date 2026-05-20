O mata-mata no NBB é disputado em série melhor de cinco, ou seja, um time vence o confronto após ganhar três das cinco partidas. Quem leva o duelo nos três primeiros jogos, ''varre'' a série.

Atualmente, o torneio está na semi e desde a temporada 18/19, esta fase costuma ter, no mínimo, uma varrida. Essa é a 18ª edição do NBB e, em 12 delas, uma série terminou em varrida. Na edição 2020/21, isso aconteceu nas duas semifinais com São Paulo e Flamengo passando depois de fazer 3 a 0 em seus confrontos.

Ganhar a semifinal com ''tranquilidade'' é um ótimo indicativo para a final, certo? Não. Historicamente, tem sido um sinal que seu time tem chance maior de ficar com o vice-campeonato.