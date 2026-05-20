Carlo Ancelotti convocou três goleiros experientes para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Alisson (33), Ederson (32) e Weverton (38) têm média de idade de 34 anos. Mas a estratégia de ter arqueiros experientes, principalmente o titular, é a mesma dos três rivais já conhecidos do Brasil no Mundial.

Medalhões nos gols dos rivais

Primeiro rival do Brasil na Copa, Marrocos ainda não anunciou sua lista, mas Bono será o titular. O goleiro do Al Hilal tem 35 anos e é um dos líderes da geração marroquina que surpreendeu na última edição do Mundial e foi quarta colocada. Um dos reservas deve ser Munir El Kajoui, que também esteve em 2022 e tem 37 anos.

O Haiti já foi convocado e tem uma lenda do futebol nacional como titular. Johny Placide tem 38 anos, é convocado desde 2011 e é o grande líder da equipe. Com 79 jogos disputados, ele é o terceiro jogador com mais jogos pela seleção haitiana na história. Os reservas são mais novos: Josué Duverger (26 anos) e Alexandre Pierre (25 anos).