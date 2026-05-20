Rivais do Brasil também apostam em experiência na convocação
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Carlo Ancelotti convocou três goleiros experientes para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Alisson (33), Ederson (32) e Weverton (38) têm média de idade de 34 anos. Mas a estratégia de ter arqueiros experientes, principalmente o titular, é a mesma dos três rivais já conhecidos do Brasil no Mundial.
Medalhões nos gols dos rivais
Primeiro rival do Brasil na Copa, Marrocos ainda não anunciou sua lista, mas Bono será o titular. O goleiro do Al Hilal tem 35 anos e é um dos líderes da geração marroquina que surpreendeu na última edição do Mundial e foi quarta colocada. Um dos reservas deve ser Munir El Kajoui, que também esteve em 2022 e tem 37 anos.
O Haiti já foi convocado e tem uma lenda do futebol nacional como titular. Johny Placide tem 38 anos, é convocado desde 2011 e é o grande líder da equipe. Com 79 jogos disputados, ele é o terceiro jogador com mais jogos pela seleção haitiana na história. Os reservas são mais novos: Josué Duverger (26 anos) e Alexandre Pierre (25 anos).
A Escócia conta com um quarentão entre os goleiros convocados para a Copa. Craig Gordon tem 43 anos, foi titular na reta final das Eliminatórias e joga pela seleção desde 2004, com 83 jogos disputados de lá para cá. As outras opções são Angus Gunn e Liam Kelly, ambos com 30 anos.
Experiência no gol da seleção
Alisson e Ederson eram os mais cotados para as duas principais vagas destinadas aos goleiros na seleção. Juntos, eles já haviam participado das Copas de 2018 e 2022, com Tite no comando.
A surpresa ficou pela convocação de Weverton. O goleiro do Grêmio disputou a última Copa do Mundo, foi chamado algumas vezes durante o ciclo, mas nunca com Ancelotti no comando. A última partida como titular foi justamente contra Marrocos, no primeiro jogo após o Mundial de 2022.
Nomes como Bento, Hugo Souza e John eram os mais cotados para a terceira vaga em 2026. Ancelotti, no entanto, prezou pela experiência.
A verdade é que em algumas posições, como goleiros, privilegiamos a experiência, por isso chamamos o Weverton, que é experiente, não precisamos testar, sabemos o seu valor, está acostumado a este nível. Testamos Bento, Hugo Souza e John, e pensamos que para essa competição precisamos de um jogador mais experiente, o Weverton Carlo Ancelotti