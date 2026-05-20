O Zenit, da Rússia, trabalha com a possibilidade de apresentar uma proposta entre 7 e 10 milhões de euros (R$ 40,9 a 58,4 milhões) pelo lateral-direito Matheuzinho na próxima janela de transferências. Apesar do interesse, a reportagem apurou que o jogador não se anima com uma eventual saída do Corinthians.

Russos preparam oferta

Ainda que a oferta não tenha chegado oficialmente ao Timão, o clube de São Petersburgo já abriu conversas com o estafe do atleta e manifestou interesse na contratação.

A equipe russa conta com orçamento robusto para o meio do ano e avalia investir no mercado sul-americano, embora também monitore opções em outros países, como a Grécia.