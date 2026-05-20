O Mirassol venceu o Always Ready, da Bolívia, fora de casa, por 2 a 1, e confirmou sua classificação inédita para o mata-mata da Libertadores. A partida de terça-feira, válida pela quinta rodada da fase de grupos da competição, foi realizada em Assunção, no Paraguai, por motivos de segurança.

Time paulista saiu na frente e dominou as ações. Logo aos dez minutos do primeiro tempo, Shaylon completou cruzamento de Alesson e colocou os visitantes em vantagem. Maraude empatou para a equipe boliviana no segundo tempo. Já na reta final, Nathan Fogaça deu números finais ao jogo.

As duas equipes tiveram um gol anulado cada. Revisão do VAR cancelou, por impedimento, os tentos de Edson Carioca, para o Mirassol, e Maraude, para o Always Ready, ainda na etapa inicial. Apesar do equilíbrio nessa estatística, os brasileiros deram mais trabalho ao goleiro adversário.