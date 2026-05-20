Um adolescente investigado por incentivar automutilação de menores em grupos no Discord foi apreendido após decisão da Justiça de São Paulo. As investigações apontam que uma menina de 12 anos foi levada a fazer cortes no corpo durante interações online.

A decisão atende a manifestação apresentada pela promotora Bruna Cristina de Oliveira. O adolescente, morador da cidade de Pontal, no interior paulista, responde por atos infracionais análogos a associação criminosa, indução ao suicídio e automutilação, estupro de vulnerável e posse e divulgação de pornografia infantil.

Segundo o Ministério Público, o investigado agia em conjunto com outras pessoas pela internet, por meio da plataforma Discord. As apurações indicam que os grupos eram usados para aliciamento, exploração e exposição de crianças e adolescentes a conteúdos violentos e sexuais.