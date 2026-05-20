O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará, foi condenado pela Justiça Eleitoral por violência política de gênero contra a prefeita de Cratéus (CE), Janaína Farias (PT).

Ele dirigiu uma série de ofensas à petista em 2024, quando ela ocupava no Senado cadeira como suplente de Camilo Santana (PT), ex-ministro da Educação do governo Lula e rival de Ciro.

Em declarações públicas, a adversária política foi chamada de "cortesã" e "assessora para assuntos de cama do Camilo Santana".