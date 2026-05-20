O Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam. Atualmente, o artista é considerado foragido da Justiça por outro processo que tramita contra ele no Rio de Janeiro.

O advogado Fernando Henrique Cardoso, que representa Oruam, não atendeu a ligação feita às 14h53 e não respondeu a mensagem de texto enviada pela reportagem.

A solicitação à Justiça foi feita pelo promotor Alan Carlos Reis Silva, em 5 de maio, em investigação de disparo de arma de fogo em festa. O pedido deve ser analisado pela Justiça com o decreto da prisão ou a negativa. Não há prazo para isso ocorrer.