A Unesp divulgou o calendário do vestibular 2027, com a primeira fase marcada para 1º de novembro. As inscrições poderão ser feitas de 4 de setembro a 8 de outubro, pelo site da Fundação Vunesp.

A segunda etapa será aplicada em 6 e 7 de dezembro, e o resultado final sai em 29 de janeiro de 2027.

A resolução com regras detalhadas do processo seletivo deve ser publicada até agosto, quando também serão recebidos pedidos de isenção e redução de 50% da taxa de inscrição. Estudantes do último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista terão direito a desconto de 75%.