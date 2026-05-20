O pacote de benesses para partidos políticos aprovado na Câmara dos Deputados na terça (19) deve enfrentar obstáculos em sua tramitação no Senado. Interlocutores do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), dizem que não há compromisso para colocar a proposta em votação na Casa.

Senadores ouvidos pela reportagem relatam desconhecer o conteúdo do projeto aprovado pela Câmara. Dizem ter sido pegos de surpresa pela iniciativa e que ainda vão estudá-la, mas adiantam uma indisposição em lidar com a proposta, principalmente em pleno ano eleitoral. O texto prevê que as benesses seriam aplicadas de forma imediata.

Sob reserva, senadores afirmam que o projeto não foi assunto no grupo de líderes e não tem previsão de entrar na pauta de votações. A interlocutores Alcolumbre disse que não houve acordo com a cúpula da Câmara e vai lidar com o projeto como qualquer outro texto que chega ao Senado após aprovação pelos deputados.