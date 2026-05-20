21 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA

PC apura denúncia de estupro coletivo de adolescente no interior

Por Simone Machado | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Google Street View
Adolescente de 17 anos denunciou caso de estupro coletivo na Polícia Civil em Cedral (SP)
Adolescente de 17 anos denunciou caso de estupro coletivo na Polícia Civil em Cedral (SP)

Uma adolescente de 17 anos denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de estupro coletivo supostamente praticado por três homens em Cedral, cidade de 13 mil habitantes a 428 km de São Paulo, no domingo (17). Um inquérito foi instaurado para investigar o caso no interior paulista.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, ainda não têm advogado de defesa. Em depoimento, afirmaram que a relação foi consentida e negaram a acusação de estupro. Eles foram ouvidos e liberados na sequência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que foi até a quadra municipal da cidade assistir a um jogo de futebol acompanhada dos três rapazes, sendo dois de 18 anos e um de 19 anos. A adolescente relatou que conhece os jovens da escola.

Após o término da partida, os suspeitos teriam convidado a adolescente para ir até a casa de um deles. No local, os quatro teriam consumido bebida alcoólica.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, a adolescente afirmou que passou mal em razão da mistura de álcool com medicação antidepressiva de uso contínuo, ficando sonolenta e perdendo parcialmente a consciência.

A adolescente afirma, no documento, que se recorda apenas de alguns momentos do que ocorreu no imóvel e disse se lembrar de flashes de agressões físicas e de relações sexuais praticadas pelos três rapazes sem seu consentimento.

Após o episódio, a adolescente foi levada para casa por um dos investigados e deixada no portão. Com medo, a adolescente narrou que contou sobre o ocorrido para a mãe apenas na terça-feira (19), quando as duas procuraram a polícia e fizeram o registro da ocorrência.

A adolescente foi levada para UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de Cedral e depois transferida para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto, cidade vizinha, para passar por exames.

Um inquérito policial foi instaurado e a polícia aguarda os resultados dos exames feitos pela adolescente para prosseguir com as investigações.

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