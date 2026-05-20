Uma adolescente de 17 anos denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de estupro coletivo supostamente praticado por três homens em Cedral, cidade de 13 mil habitantes a 428 km de São Paulo, no domingo (17). Um inquérito foi instaurado para investigar o caso no interior paulista.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas, ainda não têm advogado de defesa. Em depoimento, afirmaram que a relação foi consentida e negaram a acusação de estupro. Eles foram ouvidos e liberados na sequência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que foi até a quadra municipal da cidade assistir a um jogo de futebol acompanhada dos três rapazes, sendo dois de 18 anos e um de 19 anos. A adolescente relatou que conhece os jovens da escola.