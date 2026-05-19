Mariana Tanaka Abdul Hak, de 20 anos, morreu após ser atropelada em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no mesmo dia em que desembarcou na cidade para começar uma nova fase da vida.

Filha dos diplomatas Ibrahim Abdul Hak Neto, assessor especial da Presidência da República, e Ana Patrícia Neves Abdul Hak, cônsul-adjunta do Brasil em Buenos Aires, a jovem planejava morar no Rio e iniciar trabalho em uma multinacional do setor de cosméticos.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o acidente, que aconteceu na tarde de sábado (16). Mariana morreu no domingo seguinte em decorrência dos ferimentos.