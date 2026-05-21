21 de maio de 2026
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MORDIDA

Entregadora perde parte do lábio em ataque de cachorro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
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Captura de tela/TikTok/Imagem ilustrativa
Casa alertava sobre cachorro bravo.
Casa alertava sobre cachorro bravo.

Uma entregadora de 43 anos ficou ferida ao ser atacada por um cachorro enquanto fazia entrega no bairro Santa Cândida, em Curitiba (PR), na tarde dessa quarta-feira (20).

Segundo a Banda B, o animal estava dentro de uma casa que tinha placa alertando sobre “cachorro bravo”. Ao chamar o morador, a mulher foi surpreendida pelo ataque e mordida no rosto.

A vítima sofreu ferimentos graves e teve parte do lábio arrancada. Ela recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital Cajuru.

Moradores e pessoas envolvidas na ocorrência não quiseram dar entrevista sobre o ataque.

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