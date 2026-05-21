Uma entregadora de 43 anos ficou ferida ao ser atacada por um cachorro enquanto fazia entrega no bairro Santa Cândida, em Curitiba (PR), na tarde dessa quarta-feira (20).

Segundo a Banda B, o animal estava dentro de uma casa que tinha placa alertando sobre “cachorro bravo”. Ao chamar o morador, a mulher foi surpreendida pelo ataque e mordida no rosto.

A vítima sofreu ferimentos graves e teve parte do lábio arrancada. Ela recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao Hospital Cajuru.