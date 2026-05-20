O documento trazia a frase “3h de buceta” e viralizou na internet nessa terça-feira (19). Segundo a pasta, há indícios de uso indevido do carimbo da profissional identificada no receituário.

A Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha, em Pernambuco, abriu investigação após a circulação de uma suposta receita médica com conteúdo sexual nas redes sociais.

Em nota, a secretaria afirmou que o documento não foi produzido pela profissional mencionada e destacou que não há assinatura que comprove autoria ou validação da prescrição.

A apuração interna investiga possíveis crimes como falsidade ideológica, falsificação de documento e uso indevido de identificação profissional. A prefeitura também analisa se a imagem passou por montagem ou adulteração antes da divulgação.

Ainda segundo a secretaria, o conteúdo é incompatível com normas e diretrizes adotadas pela rede municipal de saúde.