20 de maio de 2026
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'VIRALIZOU'

Receita com prescrição de '3h de buc*ta' é alvo de investigação

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
O documento trazia a frase “3h de buceta” e viralizou na internet nessa terça-feira (19).
O documento trazia a frase “3h de buceta” e viralizou na internet nessa terça-feira (19).

A Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha, em Pernambuco, abriu investigação após a circulação de uma suposta receita médica com conteúdo sexual nas redes sociais.

Leia também: Médico prescreve receita "de carinho" e viraliza

O documento trazia a frase “3h de buceta” e viralizou na internet nessa terça-feira (19). Segundo a pasta, há indícios de uso indevido do carimbo da profissional identificada no receituário.

Em nota, a secretaria afirmou que o documento não foi produzido pela profissional mencionada e destacou que não há assinatura que comprove autoria ou validação da prescrição.

A apuração interna investiga possíveis crimes como falsidade ideológica, falsificação de documento e uso indevido de identificação profissional. A prefeitura também analisa se a imagem passou por montagem ou adulteração antes da divulgação.

Ainda segundo a secretaria, o conteúdo é incompatível com normas e diretrizes adotadas pela rede municipal de saúde.

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco informou que não recebeu denúncia formal sobre o caso até o momento.

Com informações do Metrópoles.

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