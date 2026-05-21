21 de maio de 2026
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7 TIROS

Assassino invade apartamento e mata cadeirante que dormia

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Fábio Dias/EPR

Um cadeirante de 32 anos foi morto a tiros dentro do próprio apartamento enquanto dormia, em Ibiporã, no norte do Paraná. A vítima foi identificada como Lucas Chaves da Silva, e o crime foi cometido em 19 de maio.

Segundo a polícia, pelo menos sete disparos foram feitos dentro do imóvel. O suspeito teria invadido o condomínio, passado por um apartamento vizinho e acessado a varanda da vítima por uma porta que costumava ficar aberta.

Peritos encontraram marcas de barro que indicam o trajeto feito pelo autor antes e depois do crime. Munições calibre .380 também foram recolhidas para análise.

Lucas usava tornozeleira eletrônica e respondia por porte ilegal de arma de fogo. A motivação do homicídio ainda é investigada.

Com informações do Banda B e Ric RECORD Londrina.

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