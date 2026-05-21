21 de maio de 2026
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Morador de rua agride PM com bloco de concreto na cabeça

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CCTV
O suspeito, um homem de 36 anos em situação de rua, foi preso em flagrante.
O suspeito, um homem de 36 anos em situação de rua, foi preso em flagrante.

Um sargento da Polícia Militar ficou desacordado ao ser atingido na cabeça por um bloco de concreto em Foz do Iguaçu (PR), no oeste do estado. O suspeito, um homem de 36 anos em situação de rua, foi preso em flagrante.

Segundo a Ric RECORD, o policial estava de folga quando viu o homem abordando turistas e pedindo dinheiro insistentemente. Após advertência verbal, o suspeito pegou um bloco de concreto e arremessou contra o sargento.

A vítima recebeu atendimento do SIATE e foi encaminhada para uma UPA. Outro policial que estava no local conteve o agressor até a chegada das equipes da PM.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil.

Com informações da Ric RECORD.

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