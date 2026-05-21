Um sargento da Polícia Militar ficou desacordado ao ser atingido na cabeça por um bloco de concreto em Foz do Iguaçu (PR), no oeste do estado. O suspeito, um homem de 36 anos em situação de rua, foi preso em flagrante.

Segundo a Ric RECORD, o policial estava de folga quando viu o homem abordando turistas e pedindo dinheiro insistentemente. Após advertência verbal, o suspeito pegou um bloco de concreto e arremessou contra o sargento.

A vítima recebeu atendimento do SIATE e foi encaminhada para uma UPA. Outro policial que estava no local conteve o agressor até a chegada das equipes da PM.