O INSS passará a notificar pelo aplicativo WhatsApp aposentados e pensionistas sobre a necessidade de regularização da prova de vida. O aviso será apenas para as pessoas que não tiveram os dados localizados pelos sistemas automáticos do governo federal.

A mensagem será enviada pela conta oficial “Governo do Brasil”, identificada por um selo azul de verificação, e também vai aparecer na caixa postal do aplicativo Gov.br.

Prova de vida

A prova de vida é um procedimento utilizado para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Desde 2022, o processo passou a ser feito de forma automática, a partir do cruzamento de informações na base de dados oficiais do governo, sem a necessidade de comparecimento anual ao banco ou ao INSS pela maioria dos beneficiários.