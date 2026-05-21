O INSS passará a notificar pelo aplicativo WhatsApp aposentados e pensionistas sobre a necessidade de regularização da prova de vida. O aviso será apenas para as pessoas que não tiveram os dados localizados pelos sistemas automáticos do governo federal.
A mensagem será enviada pela conta oficial “Governo do Brasil”, identificada por um selo azul de verificação, e também vai aparecer na caixa postal do aplicativo Gov.br.
Prova de vida
A prova de vida é um procedimento utilizado para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Desde 2022, o processo passou a ser feito de forma automática, a partir do cruzamento de informações na base de dados oficiais do governo, sem a necessidade de comparecimento anual ao banco ou ao INSS pela maioria dos beneficiários.
Quando o governo não encontra nenhuma informação atualizada de movimentação recente – como vacinação, emissão de documentos e votação em eleições –, o beneficiário é convocado para fazer a comprovação manualmente.
Quem não receber a mensagem pelo WhatsApp, uma notificação no aplicativo do Gov.br ou um alerta no extrato bancário não precisa tomar nenhuma providência.
A prova de vida pode ser realizada pelos aplicativos Meu INSS e Gov.br; pelo banco onde o beneficiário recebe a aposentadoria; pelo aplicativo do banco que oferece biometria facial; ou presencialmente, na agência bancária.
Golpes e fraudes
O governo alerta para tentativas de golpes e fraudes envolvendo a prova de vida. Segundo o INSS, as mensagens oficiais não enviam links externos, não pedem senhas, CPF, endereço ou dados bancários. Também não solicitam pagamentos por PIX ou qualquer outra forma.
O órgão orienta os beneficiários a desconfiarem de mensagens recebidas fora dos canais oficiais e lembra que o INSS não envia servidores à casa dos segurados para recolher documentos.
*Com informações da Agência Brasil