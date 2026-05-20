O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que a fabricante de chocolates Ferrero Rocher e uma comerciante indenizem uma consumidora que encontrou larvas em um chocolate consumido pelos filhos.

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A decisão da 21ª Câmara Cível fixou indenização de R$ 5 mil por danos morais. Segundo o processo, as crianças ingeriram parte do produto e apresentaram sintomas como diarreia e vômito horas depois.