A MCG Cosméticos anunciou o lançamento da linha Oásis de Essências, uma nova coleção de perfumes inspirada em referências do universo árabe. A novidade marca a ampliação da atuação da empresa no segmento de perfumaria e reforça a estratégia de crescimento da marca no mercado brasileiro de cosméticos.

A coleção chega com seis fragrâncias inéditas, sendo três femininas e três masculinas: Midnight Blue, Portais do Oriente, Aeris, Milady, Flora Essence e Golden Sun. Os perfumes foram desenvolvidos com propostas olfativas diferentes, que vão de notas mais frescas e aromáticas a composições amadeiradas, florais e intensas.

Além dos novos produtos, a linha também passa a reunir quatro fragrâncias já lançadas anteriormente: Aurum Voyage, L18, Belle Aura e Lady Blue. Segundo a empresa, esses perfumes apresentaram bom desempenho de vendas e agora integram oficialmente a coleção Oásis de Essências.

De acordo com a MCG Cosméticos, a proposta é atender diferentes perfis de consumidores, com fragrâncias inspiradas em tendências da perfumaria internacional. A marca também aposta no posicionamento de preço como um dos diferenciais, buscando oferecer produtos com percepção de maior valor agregado a preços considerados acessíveis.

Para sustentar a expansão no setor, a empresa estruturou uma nova frente industrial voltada à produção de cosméticos, com foco em ganho de escala, competitividade e fortalecimento da presença no mercado nacional.

A linha Oásis de Essências já está à venda nas lojas da rede Farma Conde, além dos canais digitais da marca, como site e aplicativo. Com isso, os consumidores podem encontrar as fragrâncias tanto no ambiente físico, com a possibilidade de experimentação nas lojas, quanto nos canais online, com mais praticidade no acesso aos produtos.

A rede também prepara ações nos pontos de venda, com espaços dedicados à experimentação das fragrâncias, reforçando a proposta de aproximar o consumidor do universo sensorial da nova coleção.

“Estamos criando uma experiência que vai além do produto. Queremos que cada cliente se conecte com as fragrâncias e vivencie esse universo sensorial dentro das nossas lojas”, afirmou Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da Farma Conde.

Para Dimitri Ferreira, diretor da MCG Cosméticos, o lançamento representa uma nova fase para a empresa. “A linha Oásis de Essências une qualidade, sofisticação e acessibilidade, e chega para fortalecer ainda mais nossa presença no mercado nacional”, destacou.