O vereador Rafael Ranalli (PL) chamou o colega Daniel Monteiro (Republicanos) de "petista" e de “baitola” enquanto o microfone estava aberto durante sessão da Câmara Municipal de Cuiabá, nessa terça-feira (19).
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A fala foi registrada em vídeo durante a votação de um projeto no plenário. Após um comentário feito por Daniel Monteiro, Ranalli respondeu: “Valeu, petista. Você não vai embora hoje? (...) Vai embora, baitola”.
Logo depois, o parlamentar percebeu que o microfone estava ligado e retomou a sessão normalmente. Daniel Monteiro não comentou o episódio.
Em nota, Rafael Ranalli afirmou que a frase foi dita num “contexto informal de bastidores” e classificou a situação como brincadeira entre parlamentares. Segundo ele, há uma relação “cordial e respeitosa” com o colega, apesar das divergências políticas.
No momento da fala, Ranalli ocupava interinamente a função de primeiro-secretário da Câmara.
A sessão discutia um projeto que amplia a política pública “Parada Segura”, permitindo embarque e desembarque de passageiros fora dos pontos convencionais entre 21h e 5h para mulheres, idosos, pessoas com deficiência e neurodivergentes.
Com informações do g1