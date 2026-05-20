O vereador Rafael Ranalli (PL) chamou o colega Daniel Monteiro (Republicanos) de "petista" e de “baitola” enquanto o microfone estava aberto durante sessão da Câmara Municipal de Cuiabá, nessa terça-feira (19).

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A fala foi registrada em vídeo durante a votação de um projeto no plenário. Após um comentário feito por Daniel Monteiro, Ranalli respondeu: “Valeu, petista. Você não vai embora hoje? (...) Vai embora, baitola”.