Cidades do interior paulista concentram alguns dos melhores índices de qualidade de vida do país, segundo dados do IPS Brasil 2026, levantamento divulgado nesta quarta-feira (20), que mede indicadores sociais e ambientais ligados ao bem-estar da população.

Gavião Peixoto, município de cerca de 4,8 mil habitantes na região de Araraquara, aparece na liderança estadual com Índice de Progresso Social de 73,10. O ranking considera fatores como saúde, educação, segurança, moradia, acesso a serviços básicos, inclusão social e oportunidades.

Na sequência estão Jundiaí, com índice de 71,80, além de Osvaldo Cruz e Pompéia, ambas com 71,76.