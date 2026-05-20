Cidades do interior paulista concentram alguns dos melhores índices de qualidade de vida do país, segundo dados do IPS Brasil 2026, levantamento divulgado nesta quarta-feira (20), que mede indicadores sociais e ambientais ligados ao bem-estar da população.
Gavião Peixoto, município de cerca de 4,8 mil habitantes na região de Araraquara, aparece na liderança estadual com Índice de Progresso Social de 73,10. O ranking considera fatores como saúde, educação, segurança, moradia, acesso a serviços básicos, inclusão social e oportunidades.
Na sequência estão Jundiaí, com índice de 71,80, além de Osvaldo Cruz e Pompéia, ambas com 71,76.
Entre as dez cidades paulistas mais bem colocadas também aparecem Gabriel Monteiro, Itupeva, Rafard, Adamantina, Ribeirão Preto e Barra Bonita.
O estudo mostra que municípios de médio e pequeno porte tiveram destaque principalmente em indicadores ligados à segurança, acesso a serviços essenciais e qualidade ambiental.
Jundiaí e Ribeirão Preto são os maiores centros urbanos presentes entre os melhores desempenhos do estado. Jundiaí se destacou especialmente nos indicadores de bem-estar e educação.
10 cidades paulistas com melhores IPS:
- Gavião Peixoto — 73,10
- Jundiaí — 71,80
- Osvaldo Cruz — 71,76
- Pompéia — 71,76
- Gabriel Monteiro — 71,16
- Itupeva — 71,08
- Rafard — 71,08
- Adamantina — 70,97
- Ribeirão Preto — 70,80
- Barra Bonita — 70,71
O IPS Brasil utiliza dezenas de indicadores oficiais para medir qualidade de vida além da renda da população, incluindo acesso à saúde, educação, direitos individuais, segurança e sustentabilidade.