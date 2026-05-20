Giovanna Neves Santana Rocha, de 22 anos, foi morta por asfixia em Belo Horizonte (MG), e o suspeito do crime tentou oficializar a união estável após tê-la matado, segundo a Polícia Civil.
Adalton Martins Gomes, de 45 anos, foi preso preventivamente na última sexta-feira (15). As investigações apontam interesse no patrimônio da jovem, que herdou do pai um apartamento avaliado em cerca de R$ 900 mil e tinha ainda R$ 200 mil a receber.
De acordo com a polícia, o homem ajuizou uma ação para reconhecimento de união estável post mortem e enviou mensagens a amigas da vítima pedindo ajuda para formalizar a relação.
Giovanna foi encontrada morta no apartamento em que morava, na região da Savassi, em 9 de fevereiro. O caso inicialmente foi tratado como suicídio, mas o laudo de necropsia apontou morte por sufocação direta.
Imagens de segurança registraram o suspeito deixando o prédio no dia do crime. Segundo a investigação, caixas de medicamentos espalhadas pela residência e o histórico de depressão da jovem influenciaram a análise inicial.
O suspeito não se pronunciou no momento da prisão. A defesa dele não foi localizada.
Com informações do g1.