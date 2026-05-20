20 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CRIME

Homem tenta formalizar namoro após matar jovem herdeira

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Polícia Civil
As investigações apontam interesse no patrimônio de Giovana, que herdou do pai um apartamento avaliado em R$ 900 mil e tinha ainda R$ 200 mil a receber.
As investigações apontam interesse no patrimônio de Giovana, que herdou do pai um apartamento avaliado em R$ 900 mil e tinha ainda R$ 200 mil a receber.

Giovanna Neves Santana Rocha, de 22 anos, foi morta por asfixia em Belo Horizonte (MG), e o suspeito do crime tentou oficializar a união estável após tê-la matado, segundo a Polícia Civil.

Adalton Martins Gomes, de 45 anos, foi preso preventivamente na última sexta-feira (15). As investigações apontam interesse no patrimônio da jovem, que herdou do pai um apartamento avaliado em cerca de R$ 900 mil e tinha ainda R$ 200 mil a receber.

De acordo com a polícia, o homem ajuizou uma ação para reconhecimento de união estável post mortem e enviou mensagens a amigas da vítima pedindo ajuda para formalizar a relação.

Giovanna foi encontrada morta no apartamento em que morava, na região da Savassi, em 9 de fevereiro. O caso inicialmente foi tratado como suicídio, mas o laudo de necropsia apontou morte por sufocação direta.

Imagens de segurança registraram o suspeito deixando o prédio no dia do crime. Segundo a investigação, caixas de medicamentos espalhadas pela residência e o histórico de depressão da jovem influenciaram a análise inicial.

O suspeito não se pronunciou no momento da prisão. A defesa dele não foi localizada.

Com informações do g1.

Comentários

Comentários