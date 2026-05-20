Giovanna Neves Santana Rocha, de 22 anos, foi morta por asfixia em Belo Horizonte (MG), e o suspeito do crime tentou oficializar a união estável após tê-la matado, segundo a Polícia Civil.

Adalton Martins Gomes, de 45 anos, foi preso preventivamente na última sexta-feira (15). As investigações apontam interesse no patrimônio da jovem, que herdou do pai um apartamento avaliado em cerca de R$ 900 mil e tinha ainda R$ 200 mil a receber.

De acordo com a polícia, o homem ajuizou uma ação para reconhecimento de união estável post mortem e enviou mensagens a amigas da vítima pedindo ajuda para formalizar a relação.