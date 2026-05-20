A Polícia Federal prendeu uma mulher trans em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, por suspeita de ligação com um esquema de tráfico internacional de drogas. A investigada era procurada com o nome civil de Luiz Gustavo Corrêa e passou por transição de gênero para Tatyane Gomes Corrêa antes da decretação da prisão preventiva.

A prisão decorre da Operação Rota Andina, que investiga a movimentação de 470 quilos de cocaína em um avião interceptado pela Força Aérea Brasileira em Goiás. Segundo as investigações, o nome antigo da suspeita aparece vinculado a uma empresa responsável por transações financeiras para a compra da aeronave utilizada no crime. O nome também está ligado a movimentações atípicas em uma cooperativa no Rio Grande do Sul.

No momento da prisão, a mulher trabalhava em um salão de beleza e mantinha uma rotina comum. Em depoimento, ela negou o envolvimento com o crime e declarou que traficantes utilizaram os seus dados sem autorização. A presa foi encaminhada ao sistema prisional e aguarda transferência para o estado de Goiás.