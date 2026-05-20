Guilherme da Silva Sá, 20, morreu no domingo (17) após dois meses internado em estado grave. Ele foi atingido por uma pedra enquanto dirigia na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC.

A família pede justiça para que outras pessoas não se tornem novas vítimas da chamada gangue da pedrada. Grupos jogam pedras nos veículos para obrigar os motoristas a parar nas rodovias e depois os assaltam.

É o que tentaram fazer com a vítima na madrugada de 15 de março. Guilherme seguia pela rodovia Anchieta a caminho de uma festa em São Paulo, quando avistaram um homem no km 18, na altura do Jardim do Mar, próximo a uma passarela. Guilherme tentou desviar, mas o criminoso jogou uma pedra grande, que ultrapassou o para-brisa e o atingiu na cabeça. Ele teve múltiplas fraturas no rosto e na cabeça.