O técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, comentou a situação física de Memphis Depay faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo. O atacante do Corinthians ainda se recupera de uma lesão sofrida em março. A convocação da Holanda será no dia 27 de maio.

"A chance de que Memphis esteja presente existe. Ele ainda terá três partidas pelo Corinthians até nos reunirmos na seleção holandesa. Nessas partidas, ele precisa ganhar minutos em campo. Eu creio que isso vai acontecer e, se tudo correr bem, ele jogue 90 minutos na última partida. Depois disso, ainda teremos duas semanas até o nosso primeiro jogo na Copa do Mundo", disse Ronald Koeman, à TV Ziggo Sport, da Holanda.

Recuperação longa

Memphis sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita durante o empate entre Corinthians e Flamengo no dia 22 de março. Ele sentiu o problema ao dar o lançamento que iniciou o lance do gol de empate do Timão em Itaquera.