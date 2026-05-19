Fora da Copa do Mundo, João Pedro foi eleito pelo Chelsea o melhor jogador da temporada 2025/26. O anúncio aconteceu um dia após a convocação de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira.

O que aconteceu

Chelsea divulgou nesta manhã o resultado da votação interna que escolheu João Pedro como destaque do time na temporada. O atacante tem 20 gols em 49 jogos neste ano, além de seis assistências.

A premiação veio logo após o atacante ficar fora da lista final da seleção brasileira para a Copa. O jogador lamentou a ausência em postagem nas redes sociais.