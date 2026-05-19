Piquerez fez trabalho com bola à parte junto a jovens da base do Palmeiras e avançou na recuperação da cirurgia no tornozelo direito. O lateral esquerdo corre contra o tempo para estar à disposição de Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo.

O defensor está há sete semanas em recuperação da cirurgia e passou a treinar com bola nesta semana. No treino desta segunda-feira (18) ele fez trabalhos leves com a fisioterapia, e nesta terça-feira (19) fez um trabalho em separado com crias da Academia.

Existe a possibilidade do lateral voltar a jogar ainda antes da Copa do Mundo. Piquerez quer mostrar para a seleção do Uruguai que está totalmente recuperado e pode fazer parte do grupo que vai ao Mundial.