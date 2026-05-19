Crença no próprio trabalho

"Óbvio que quando cheguei aqui sempre acreditei no meu potencial. É normal que às vezes as pessoas queiram tentar decidir o seu futuro, aquilo que você é ou o que já se encerrou. O bom da vida é poder se superar e mostrar a sua capacidade com trabalho, luta, renuncia e sacrifício. Coloquei a mão no meu bolso e achei meus comprimidos de suplemente que tomo e pensei: 'talvez vocês tenham me ajudado'. É preciso pagar um grande preço, um sacrifício. Sou muito grato à minha família e não posse de deixar de agradecer o esforço que o Grêmio fez para me contratar, à torcida como me abraçou e me tratou desde que cheguei."

Histórico na seleção

"A minha primeira convocação foi em 2016, faz 10 anos que vou para a seleção. Não me recordo se fiquei um ano inteiro sem ser convocado, fui com o Dorival no ano passado. O meu histórico, o meu caráter e profissionalismo... O Ancelotti não viu, mas deve ter ouvido das pessoas. Deve estar seguro da escolha que fez e quero honrar ela, a confiança que ele me deu. São 11 jogos pela seleção, campeão olímpico, 55 convocações. Acho que tudo isso me dá essa oportunidade."

Neymar

"Falar da qualidade do Neymar é perder tempo, é indiscutível o grande jogador e pessoa que ele é. Quem acompanha futebol pôde ver o esforço e a dedicação que ele fez para representar o país dele. Talvez possamos ver uma versão dele que gostamos de ver: motivado e que pode nos ajudar muito, um homem feliz e de bem consigo mesmo. Ele pode dar uma resposta muito boa e nos ajudar. Todo brasileiro que ama o futebol e o país vai torcer para ele estar no melhor nível possível assim como os outros jogadores."