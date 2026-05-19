Pep Guardiola avisou ao elenco do Manchester City que vai deixar o clube após o jogo de domingo, e a diretoria já trabalha com Enzo Maresca como principal opção para substituí-lo. As informações são do The Athletic e do The Guardian.

Guardiola comunicou os jogadores que não permanecerá no City. O treinador tem vínculo com o time inglês até o meio do ano que vem e é especulado na seleção italiana.

O jogo de despedida deve ser neste domingo, contra o Aston Villan no Etihad Stadium. A partida está marcada para as 12h (de Brasília) e é válida pela última rodada do Campeonato Inglês.