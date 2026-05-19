A Polícia Civil prendeu oito suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada no golpe do falso advogado nesta terça-feira (19), durante a Operação SP Advocacia Mais Segura. O grupo operava por meio de uma central telefônica e usava inteligência artificial para reproduzir a voz de advogados reais e convencer as vítimas a realizarem transferências bancárias.

Segundo as investigações, a quadrilha movimentou cerca de R$ 10 milhões entre outubro de 2025 e abril deste ano. Apenas uma das investigadas presas foi responsável por R$ 3 milhões.

Eles são suspeitos de utilizar falsas decisões judiciais para enganar pessoas no interior e litoral de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, 12 vítimas foram identificadas em cidades como São José do Rio Preto, Novo Horizonte, Paulínia e Bauru. Uma delas perdeu R$ 35 mil.