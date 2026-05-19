Dirigentes de partidos do centrão avaliam que a revelação de que Flávio Bolsonaro (PL) visitou o banqueiro Daniel Vorcaro após a primeira prisão dele, no ano passado, agravou a já delicada situação do presidenciável.

Para integrantes de legendas como União Brasil, PP e Republicanos, cujo apoio Flávio tenta atrair, as revelações recentes são só a "ponta do iceberg" do que ainda pode ser revelado sobre a relação deles. Esses políticos consideram que a forma como o pré-candidato reagirá às notícias pode definir se a candidatura vai começar a derreter ou não.

Sob reserva, dirigentes partidários avaliam que ainda há muitas pontas soltas e perguntas sem respostas sobre a relação de Flávio com o ex-dono do Banco Master. Dessa forma, preveem a divulgação de novos fatos sobre conversas e o destino do dinheiro investido pelo banqueiro no filme "Dark Horse", que poderiam render mais dores de cabeça ao pré-candidato do PL.