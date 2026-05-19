Estudantes do primeiro semestre de engenharia civil da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) estão em aulas remotas desde 14 de maio, por tempo indeterminado, após a denúncia contra alunos que classificavam colegas como "estupráveis" e ameaças contra quem revelou o caso.

Em sua primeira manifestação, a universidade afirmou que suspenderia as aulas teóricas como medida cautelar, apenas até o dia 18 de maio. Segundo a reitora, Marluce de Souza e Silva, a suspensão das aulas presenciais foi estendida por relatos de insegurança dos alunos.

"Como não conseguimos traduzir nossas ações em sentimento de segurança para as nossas estudantes, nós entendemos que nesse momento é melhor manter as aulas remotas", explica Souza.