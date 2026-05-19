20 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA

Alunos são esfaqueados após discussão perto de universidade

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Laura Magro/Redes Sociais
Três alunos do curso de cinema da UFF foram feridos por arma branca
Três alunos do curso de cinema da UFF foram feridos por arma branca

Três alunos do curso de cinema da UFF (Universidade Federal Fluminense) foram feridos nesta terça-feira (19) por arma branca nas proximidades da antiga sede do Iacs (Instituto de Artes e Comunicação Social), em Niterói.

Três alunos do curso de cinema da UFF foram feridos por arma branca hoje em Niterói, na região metropolitana do Rio. O caso ocorreu na rua Lara Vilela, no bairro São Domingos, nas proximidades da antiga sede do Iacs, segundo a universidade e a Polícia Militar.

A PM informou que foi acionada para verificar uma ocorrência de lesão corporal provocada por arma branca. De acordo com o comando do 12º BPM (Niterói), policiais militares foram ao local nesta terça-feira e souberam que uma pessoa teria ferido outras três e fugido em seguida.

A UFF afirmou que o episódio ocorreu entre estudantes do curso de cinema. Segundo apuração inicial, a briga começou após desentendimento por causa de uma apresentação em grupo. Em nota, a universidade manifestou pesar, repudiou o caso e disse que presta solidariedade aos alunos atingidos e a seus familiares.

As vítimas foram levadas para atendimento médico. Segundo a UFF, os estudantes receberam atendimento emergencial e foram encaminhados ao HEAL (Hospital Estadual Azevedo Lima) por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Os jovens foram atendidos e liberados em seguida.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro foi procurada para informar o estado de saúde dos estudantes. A reportagem perguntou se os alunos seguem internados ou receberam alta e se algum passou ou precisará passar por cirurgia, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

A universidade afirmou que o caso ocorreu fora de suas dependências. A instituição disse que reforçou a presença da equipe de segurança no local e mobilizou equipes de apoio para prestar assistência psicológica, social e jurídica aos estudantes e familiares.

O suposto agressor se apresentou à Polícia Civil acompanhado de um advogado, segundo a UFF. A PM informou que, ao chegar ao local, os agentes foram comunicados de que a pessoa que teria ferido as vítimas havia fugido em seguida.

A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na 76ª DP (Niterói). Segundo a corporação, as vítimas estão sendo ouvidas e foram encaminhadas para exame de corpo de delito.

Agentes realizam outras diligências para esclarecer os fatos. A Polícia Civil não informou, até a publicação desta reportagem, a motivação do episódio, se o suposto agressor foi preso ou autuado, nem como o caso foi registrado.

A UFF afirmou que adotará procedimentos administrativos internos para apurar os fatos. A universidade disse que a apuração interna será feita dentro de sua competência, com respeito ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa.

A instituição também disse que está reforçando os protocolos de segurança em todos os campi. Segundo a UFF, foram intensificadas ações preventivas e de vigilância.

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