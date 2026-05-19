Três alunos do curso de cinema da UFF (Universidade Federal Fluminense) foram feridos nesta terça-feira (19) por arma branca nas proximidades da antiga sede do Iacs (Instituto de Artes e Comunicação Social), em Niterói.

Três alunos do curso de cinema da UFF foram feridos por arma branca hoje em Niterói, na região metropolitana do Rio. O caso ocorreu na rua Lara Vilela, no bairro São Domingos, nas proximidades da antiga sede do Iacs, segundo a universidade e a Polícia Militar.

A PM informou que foi acionada para verificar uma ocorrência de lesão corporal provocada por arma branca. De acordo com o comando do 12º BPM (Niterói), policiais militares foram ao local nesta terça-feira e souberam que uma pessoa teria ferido outras três e fugido em seguida.