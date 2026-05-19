A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 virou motivo de comemoração também entre pastores e líderes religiosos nas redes sociais.

Após o anúncio de Carlo Ancelotti, nomes com milhões de seguidores no Instagram publicaram mensagens de celebração. Pastores e líderes evangélicos comemoraram a presença do camisa 10 na lista da Seleção Brasileira com fotos e montagens feitas por inteligência artificial. Em uma delas, Neymar aparece ao lado de jogadores da Seleção em um momento de oração. Em outra, o jogador surge em um culto, com a camisa 10 do Brasil.

Repercussão chegou até a uma igreja em Fortaleza após um vídeo viralizar na internet. Um menino de três anos pediu em oração para Neymar ir à Copa, e, depois da convocação, fiéis comemoraram o anúncio com bandeiras e camisas do Brasil.

'Oração pelo hexa' e 'avisei': as reações de pastores com Neymar na Copa